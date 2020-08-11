«تنسيقية الأحزاب»: الأقاليم تشهد إقبالا كبيرا في انتخابات «الشيوخ»

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجماعة الإرهابية حاولت التشكيك في جدوى مجلس الشيوخ، لكن المجلس يأتي كبيت حكمة، منوط به مراجعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ولفت درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأقاليم تشهد إقبالا كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ مقارنة ببعض المدن.وأشار إلى أنه تم الدفع بطاقة شبابية في انتخابات الشيوخ، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ مكمل للنواب ويعاون القيادة السياسية على اتخاذ القرارات.وأكد أن الإقبال كان بشكل مرضي في اليوم الأول، وندعو الجميع للمشاركة غدا بأعداد أكثر.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.