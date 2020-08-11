علاء عابد: أتوقع أصواتًا باطلة كثيرة في انتخابات «الشيوخ»

ناشد النائب علاء عابد، رئيس غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالجيزة، قضاة مصر بتسهيل عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا إن جزءا كبيرا من أهالينا كان حظهم قليلا في التعليم، ولن يتمكنوا من الاقتراع بشكل صحيح.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تلقينا شكاوى من عدم معرفة بعض الناخبين بطريقة التصويت في الانتخابات، وأتوقع أن تكون هناك أصوات باطلة كثيرة لعدم معرفتهم بطريقة الاقتراع".ولفت إلى أن هناك إقبالا على صناديق الاقتراع في انتخابات الشيوخ بالجيزة، مردفا: "فيه سيدات راحت ووقفت كثير جدا في كرداسة ومنشية القناطر، ورجعت معرفتش تنتخب، لأن كل ناخب بيستغرق حوالي 3 دقائق، وبالتالي في الساعة يتمكن حوالي 12 ناخبا فقط من التصويت، فنجد في النهاية أن الصندوق خلال يومين ليس فيه أكثر من 200 صوت".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.