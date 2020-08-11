المنوفية: إقبال كبير على لجان الشيوخ في الساعات الأخيرة من التصويت

شهدت محافظة المنوفية إقبالا كبيرا من الناخبين في الساعات الأخيرة، قبل غلق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.وتابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، من غرفة العمليات المركزية توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث شهدت الفترة المسائية تزايد أعداد الناخبين في بعض المراكز بنطاق المحافظة، وكذا مشاركة كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد محافظ المنوفية، وعي أبناء المحافظة باستخدامهم حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم، مشيدا بمشاركة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.