«الطائفة الإنجيلية»: الانتخابات جوهر الديمقراطية وخطوة مهمة لصالح بلدنا

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الانتخابات جوهر الديمقراطية، تؤسس للمنافسة واختيار المواطن من يمثله، هو ممارسة للديمقراطية والمواطنة.وأضاف أندريه زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على شاشة "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري استكماله أمر مهم جدا، ويعد مساحة أوسع للمشاركة السياسية، كما أنه خطوة مهمة لصالح بلدنا.وأكد أن المشاركة في التصويت واجب وطني، والإقبال عليها يوضح أن المصري لديه رغبة شديدة في دفع مصر للأمام، مردفا: "شوفنا أد أيه بلدنا غالية علينا في ظل أزمة كورونا، ورأينا اهتزاز في العالم كله، مشكلات ضخمة جدًا، ومئات الآلاف من المصريين يريدون العودة لبلدهم لأنهم يشعرون في بلدهم بمأمن ليس موجود في البلاد الأخرى".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.