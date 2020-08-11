سيدات الإسكندرية يتصدرن المشهد الانتخابي في الساعات الأخيرة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأخيرة من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، سيطرة السيدات والفتيات على عملية الاقتراع.وحرصت السيدات في اللجنة الانتخابية بمدرسة المرصد الإعدادية بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، على التواجد قبل انتهاء عملية التصويت، حيث اصطحبت السيدات أطفالهن خلال عملية الاقتراع.كما شهدت اللجنة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمسافات الآمنة بين الناخبين حفاظًا على سلامتهم، مع تواجد جميع المراقبين بداخل اللجان لتسهيل عملية الإقتراع.يذكر أن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبين، موزعين على 395 مقرا انتخابيا، تضم 727 لجنة فرعية بمختلف أنحاء المحافظة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.