محافظ القاهرة: لم نتلق أى شكاوى فى انتخابات «الشيوخ» (فيديو)

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ تمر بانتظام وهدوء منذ صباح اليوم وحتى الآن، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الشيوخ لم ترصد أي مخالفات حتى الآن.وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية، موضحًا أن الانتخاب ممتد حتى الساعة التاسعة مساءًا.وأكد أن جميع المراكز الانتخابية تم مراجعتها قبل موعد انعقاد الانتخابات، للتأكد من تأمين كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.واستكمل: "من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذناها، التأكد من وجود بوابات بها تعقيم ومطهرات وكمامات كافية في كل لجنة انتخابية، فضلًا عن توافر المقاعد والمظلات والمبردات ووسائل التهوية والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة".وتابع: "نشكر المواطنين على دورهم الإيجابي وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، إيمانًا منهم بأن هذا واجبهم الوطني وحق دستوري لهم".وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية تتم بديمقراطية وحيادية تامة، وتسير في سهولة ويسر حتى هذه اللحظة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.