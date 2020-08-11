طوابير انتخابية بالشرقية للمشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)

شهدت لجان مراكز ههيا وبلبيس ومنيا القمح بمحافظة الشرقية طوابير مكثفة من السيدات والرجال على انتخابات مجلس الشيوخ؛ حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية.وشهدت القرى إقبالًا كبيرًا، مقارنة بمدن المحافظة من جميع الفئات العمرية.يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الشيوخ 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبًا وناخبة أمام 996 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.