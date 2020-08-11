إقبال متوسط على لجان الشيوخ في الساعات الأخيرة بمصر الجديدة

شهدت لجنة مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة، الثلاثاء، إقبالًا متوسطًا في الساعات الأخيرة في أول يوم للاستحقاق الانتخابي 2020.وبدأت عملية الاقتراع في مصر الجديدة وسط إقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بمصر الجديدة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، بجانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، إضافة لانتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حال الطوارئ.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.