إقبال كبير فى لجان التبين بعد انكسار الموجة الحارة

شهدت لجان التبين بالقاهرة؛ زيادة ملحوظة في الإقبال من جانب الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع لها اليوم وغدًا.جاءت الزيادة في أعداد الناخبين؛ تزامنًا مع انكسار الموجة الحارة؛ وسط تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقر الانتخابي من قوات بحث ونظامية؛ وتقديم العون لكبار السن من أجل مساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.