باحث: الرد الأوروبي سيكون قاسيًا حال استمرت تركيا في تصعيدها بالمتوسط

قال ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، إن التصريحات التركية بإعادة بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط تأتي في إطار التصعيد والرد على الاتفاقية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أنه بحسب نائب الرئيس التركي كان هناك محادثات لتهدئة التصعيد.وأضاف زهير، خلال تصريحات لقناة "الغد"، أن استعراض القوة التركية الآن يحدث دون حسابات للرد الأوروبي، منوها إلى أن الرد الأوروبي سيكون قاسيا حال استمرت تركيا في تصعيدها بالمتوسط، وقد يأتي الرد في شكل تعزيز القوات العسكرية الأوروبية في المنطقة، وربما يحدث تصادم عسكري يوناني تركي، لكن الاتحاد الأوروبي وألمانيا تتدخل من خلف الكواليس.وأشار زهير إلى تناقض تصريحات أنقرة، التي تبدو غير مفهومة للأوروبيين؛ فمن جهة لديها اعتراض على ترسيم مصر واليونان الحدود، ومن جهة لا تقبل تركيا أي اعتراض على ترسيمها الحدود مع حكومة الوفاق.وأوضح أن الأوروبيين ينظرون إلى شرق المتوسط على أنه حل جماعي، وليس ثنائيا وفرديا ولكن قد يتخذون إجراءات رادعة تجاه تركيا، وسلاح العقوبات إذا ما تم استخدامه سيكون موجعا جدًا.وأعلنت اليونان دعوتها للاتحاد الأوروبي إلى الانعقاد باجتماع عاجل، لبحث التوتّر مع تركيا وقبرص اليونانية، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.