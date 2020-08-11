رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: الرد الأوروبي سيكون قاسيًا حال استمرت تركيا في تصعيدها بالمتوسط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:40 م
ناصر زهير
ناصر زهير
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، إن التصريحات التركية بإعادة بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط تأتي في إطار التصعيد والرد على الاتفاقية بين مصر واليونان، مشيرا إلى أنه بحسب نائب الرئيس التركي كان هناك محادثات لتهدئة التصعيد.

وأضاف زهير، خلال تصريحات لقناة "الغد"، أن استعراض القوة التركية الآن يحدث دون حسابات للرد الأوروبي، منوها إلى أن الرد الأوروبي سيكون قاسيا حال استمرت تركيا في تصعيدها بالمتوسط، وقد يأتي الرد في شكل تعزيز القوات العسكرية الأوروبية في المنطقة، وربما يحدث تصادم عسكري يوناني تركي، لكن الاتحاد الأوروبي وألمانيا تتدخل من خلف الكواليس.

وأشار زهير إلى تناقض تصريحات أنقرة، التي تبدو غير مفهومة للأوروبيين؛ فمن جهة لديها اعتراض على ترسيم مصر واليونان الحدود، ومن جهة لا تقبل تركيا أي اعتراض على ترسيمها الحدود مع حكومة الوفاق.

وأوضح أن الأوروبيين ينظرون إلى شرق المتوسط على أنه حل جماعي، وليس ثنائيا وفرديا ولكن قد يتخذون إجراءات رادعة تجاه تركيا، وسلاح العقوبات إذا ما تم استخدامه سيكون موجعا جدًا.

وأعلنت اليونان دعوتها للاتحاد الأوروبي إلى الانعقاد باجتماع عاجل، لبحث التوتّر مع تركيا وقبرص اليونانية، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب

افتتاح أول متحف للتراث الكويتى (صور)

30 لوحة فنية فى معرض ومضات غامضة بالأوبرا