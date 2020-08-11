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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسن يشارك في انتخابات الشيوخ: «معنديش تعليم عالي بس عندي وعي» (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:09 م
مسن يشارك في انتخابات
مسن يشارك في انتخابات الشيوخ
آية سالم
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حرص سمير عبدالعزيز، أحد الناخبين البالغ من العمر ٧٠ عاما، على الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ، وذلك قبل فتح باب لجنة مدرسة الوراق لأداء واجبه الوطني في المشاركة بالانتخابات.

لم يحصل سمير على قدر كاف من التعليم فهو حاصل على الشهادة الإعدادية واكتفى بذلك إلا أن عمله في الأعمال الحرة أثقلته بمزيد من الخبرة والمعلومات والثقافة السياسة الكافية التي تمكنه من الحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويقول سمير، إنه حرص على القدوم مبكرا قبل فتح اللجان للمشاركة السياسية كما أنه اعتاد على الاستيقاظ في الساعات المبكرة، مؤكدا أنه يحرص على المشاركة في كافة العمليات السياسية وهو واجب وطني على كل المواطنين، لافتا إلى أنه أحد المشاركين في حرب أكتوبر.

وتابع: "معنديش تعليم عالي بس عندي وعي سياسي كافي".

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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