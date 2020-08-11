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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:00 م
مسرحية الحادثة
مسرحية الحادثة
جمال عاشور
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يعقد المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، دراسة نقدية عن العرض المسرحي"الحادثة" في التاسعة من مساء السبت المقبل 15 أغسطس الجارى بمقر المركز بالزمالك ( 9 ش حسن صبري).

وبحضور الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وأيضا أبطال العرض، ويتحدث فيها الناقد المسرحي محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة مسرحنا، والناقد المسرحي باسم صادق، نائب رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، ويدير المناقشة الدكتور محمد أمين عبدالصمد، المشرف على الشئون الفنية بالمركز.

"الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة سامح مجاهد، تدور أحداثه حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان.

ويحرص المركز على إتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

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