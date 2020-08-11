انتشال جثة شاب غرق في «نيل العياط»

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في العياط، اليوم الثلاثاء، أثناء السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وجرى انتشال جثته.وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.وتبين غرق شاب خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، لانتشال جثته، وتبين أن الشاب يقيم بقرية تابعة لمركز العياط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.