بدء توافد المواطنين على لجان الأزبكية بعد انتهاء الاستراحة

توافد العديد من المواطنين على لجان مدرسة الحرية، بمنطقة الأزبكية، عقب انتهاء فترة الاستراحة في تمام الرابعة عصرا، وشهد محيط المدرسة زحاما من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠.وانتهت فترة الاستراحة منذ قليل واصطف المواطنون أمام اللجان في انتظار إعادة فتح الأبواب مرة أخرى واستئناف التصويت.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.