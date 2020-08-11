رانيا المشاط تدلي بصوتها في انتخابات «الشيوخ» (فيديو)

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.واتخذت مديرية أمن القاهرة عدة إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى، تيسيرًا وحفاظًا على المواطنين.جرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.