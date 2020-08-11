شيخ الطريقة الإمبابية: «الصوفية» لن تخذل الوطن

قال هانى الإمبابى شيخ الطريقة الإمبابية، إن أتباع الطريقة سيشاركون بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ التى ستشهدها مصر، اليوم وغدًا، ونسبة المشاركة ستزداد تدريجيًا، مع نهاية اليوم.وتابع "الإمبابى" فى تصريحاته، أن الطرق الصوفية لا يمكن لها أن تخذل الوطن، فهناك حشود كبيرة ستنزل خلال الساعات المقبلة، كى نثبت للجميع أن أهل التصوف يقومون بدور محورى فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.وأوضح أن أتباع الطرق الصوفية، سيقومون بدورهم الديمقراطى على أكمل وجه، من خلال توجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم وعدم الانسياق وراء الدعوات الخاصة بمقاطعة الانتخابات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.