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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بالشهر العقاري في مجمع محاكم الإسكندرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:30 م
حريق مجمع محاكم الإسكندرية
حريق مجمع محاكم الإسكندرية
مصطفى فتحي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمكتب الشهر العقاري الرئيسي الكائن بمجمع المحاكم في المنشية دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يغيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمكتب الشهر العقاري بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية وسط المدينة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، ومدير الحماية المدنية إلى مكان الواقعة ودفعت قوات الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين نشوب حريق داخل الشهر العقاري في السقف المعلق بسبب ماس كهربائي اشتعل في الأسلاك الموجودة بالسقف مما أدى إلى نشوب الحريق.

ولم يسفر الحريق عن حدوث تلفيات في في الملفات والأوراق ولاحدوث إصابات أو خسائر في الأرواح تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية

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