خلال تصويته.. «القصير»: انتخابات الشيوخ تعكس حالة الاستقرار في مصر

دعا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد أن قام بالإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم جموع الشعب المصرى بالنزول لممارسة حقهم الدستورى، حيث إن المشاركة حق وواجب.وأضاف بأن الشيوخ هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية ووجوده يثرى الحياة النيابية والحزبية والسياسية في مصر، كما أنه يعكس حالة الاستقرار السياسى والأمني التى تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وطالب القصير المواطنين بالمشاركة واختيار من يمثلهم تدعيمًا للدولة المصرية وللديمقراطية وإبهار العالم بوعى الشعب المصرى.وأكد وزير الزراعة بأننا واثقون من حرص فلاحى ومزارعى مصر على مشاركتهم فى هذه الانتخابات انطلاقًا من وعيهم بأهمية وجود غرفة السلطة التشريعية الثانية.كان وزير الزراعة السيد القصير قد قام صباح اليوم بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر بالقاهرة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.