وزير الخارجية الأردني يصل بيروت في زيارة تضامنية

وصل ​وزير الخارجية​ وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى ​بيروت​، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة تضامن بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة نظيره الأردني في مبنى الوزارة، ليقوم "الصفدي" بعدها بزيارة إلى مخيم "تل الزعتر" في برج حمود.