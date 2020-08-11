إسقاط طائرة مسيرة فى ريف اللاذقية بسوريا

أسقطت المضادات الأرضية في قاعدة حميميم طائرة مسيرة في ريف اللاذقية، حسبما أوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية.وذكر مراسل "سانا" أن الدفاعات الأرضية في قاعدة حميميم تصدت لطائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، ما أدى إلى إسقاطها في الأراضي الزراعية التابعة لقرية العسالة على أطراف المدينة، ولم تقع أي خسائر في مكان سقوط الطائرة.وذكرت الوكالة أن المضادات الجوية أحبطت، على مدى الأشهر الأخيرة، عشرات الاعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها "التنظيمات الإرهابية" باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها.