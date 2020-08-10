البابا تواضروس يستقبل اللجنة الإدارية لكنيسة العذراء أرض الجولف

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، اليوم، اللجنة الإدارية لكنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، لصوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا وينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19»؛ لاسيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.