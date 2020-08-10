كلمة السر في تغيير نور الشريف اسمه.. فتش عن عمر الشريف وبوسي

تحل غدا الثلاثاء 11 أغسطس، الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الكبير نور الشريف، أحد علامات السينما والدراما المصرية الذي رحل عن عالمنا فى 11 أغسطس 2015 تاركًا وراءه تاريخا كبيرا من النجاحات في أكثر من 250 عملًا بين السينما والدراما وللحديث عنه يحتاج إلى حلقات طويلة لرصد أسماء أعماله فقط.وعرف الجمهور نور الشريف منذ ظهوره الأول على يد يحيى شاهين فى فيلم «قصر الشوق» من خلال شخصية كمال عبد الجواد وكان يُعرف وقتها داخل الحقل الفني باسم محمد جابر، هذا الاسم الذي دون فى بطاقته رغم أن عائلته كانت تناديه في المنزل باسم «الدلع» نور.ومع بداية ظهوره في السينما ومعرفة الجمهور به نصحته شقيقته الكبرى «عواطف» أن يغير اسمه من محمد جابر، إلى اسم سينمائي واقترحت عليه أن يختار اسم نور الشريف لتأثرها بهذا الوقت بالفنان عمر الشريف وبدء محمد جابر يقدم نفسه للجمهور باسم نور الشريف.وكشفت الفنانة بوسي فى لقاء صحفي قديم لها أنها نصحت نور الشريف أن يذهب إلى الأحوال المدنية ويغير اسمه في البطاقة من محمد جابر إلى نور الشريف وأن يتم تغيير كافة الأوراق الرسمية بما فيهم قسيمة الزواج واستبدال الاسم القديم بالجديد، بعد حملها حيث قالت بوسي: "قلت لنور الشريف أنني حامل والمولود اللى هيجيي مينفعش يبقى اسمه فلان محمد جابر والناس كلها تعرفك بنور الشريف وهنا استجاب نور وقام بتغيير أوراقه الرسمية بنور الشريف".ويذكر أن رحل الفنان القدير نور الشريف 11 أغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة، وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.