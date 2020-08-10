عقيلة صالح: لا ينبغي أن يكون لتركيا وجود في المعادلة السياسية الليبية

اقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن تكون مدينة سرت الليبية مقرًا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، مشيرا إلى تحفظهم على وجود الميليشيات في المواقع النفطية.وأكد "صالح"، أنه يرفض بشكل قاطع حصول الميليشيات على عوائد النفط، كما ربط إرسال عوائد النفط إلى المركزي الليبي بتشكيل سلطة جديدة، وفق قناة "العربية".وأشار رئيس البرلمان، إلى أن تركيا تعرف أنها تخوض حربا خاسرة في ليبيا، وأنها عاجزة عن دخول مدينة سرت.وعن حكومة الوفاق، جدد صالح، قوله بأنه لا يعترف بحكومة الوفاق ويرفض التفاوض معها، مؤكدا أن الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات.وشدد رئيس البرلمان، على أنه لا ينبغي أن يكون لتركيا وجود في المعادلة السياسية الليبية، بالإضافة إلى أنه لا أحد يريد الحرب في ليبيا، منوهًا بحرص الولايات المتحدة الأمريكية على وقف النار في ليبيا.