حسان دياب: فساد الحكومات السابقة سبب مصيبة مرفأ بيروت

قال حسان دياب رئيس وزراء لبنان المستقيل، إن فساد الحكومات السابقة نتج عنه هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات، مضيفا «الله أعلم كم من مصيبة يخبئونها تحت عباءتهم».وأضاف «دياب» خلال كلمته التي أذيعت قبل قليل عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المطلب هو تغييرهم لأنهم هم المأساة الحقيقة للشعب اللبناني فهم تغيروا وتبدلوا كثيرًا في السابق وكل مرة تلوح فيها أثار التخلص من فسادهم وهؤلاء لم يقرأوا جيدًا ثورة لبنان وكانت ضدهم ولم يفهموها جيدًا».وتابع أن الحكومات السابقة أهدرت ودائع الناس وأوقعت البلد تحت أعباء دين هائل تسبب في انهيار اقتصادي واجتماعي ومعاشي لكن المفارقة الأكبر أن هؤلاء وبعد أسابيع من تشكيل هذه الحكومة حاولوا رمي كل فسادهم على الحكومة الجديدة وفعلا ينطبق عليهم اللي استحوا ماتوا.واستطرد: «لقد بذلت هذه الحكومة جهدًا كبيرًا لوضع خريطة طريق لإنقاذ البلد وكل وزير أعطى أقصى ما عنده لإنقاذ البلد وكل وزير أعطى أقصى ما عنده لاإنقاذ البلد لأننا حريصون عليها دون أي مصالح شخصية، منهيًا كلمته بإعلان استقالة الحكومة».