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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الليبي» ينفي بحث عقيلة صالح إبقاء سرت منزوعة السلاح

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:02 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
محمد عمر
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نفى مجلس النواب الليبي مناقشة رئيس البرلمان عقيلة صالح، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، جعل منطقة سرت والجفرة منزوعة السلاح.

وأوضح مجلس النواب في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أن صالح التقى في القاهرة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، وبحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع والمبادرة التي انبثق عنها إعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقًا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي.

كما تناول اللقاء وفقا للبيان الرسمي المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية، ولم يشر البيان إلى بحث نزع السلاح من منطقة سرت والجفرة.

وكانت مواقع إعلامية أفادت بان رئيس البرلمان الليبي بحث مع السفير الأمريكي جعل منطقة سرت والجفرة الخاضعة لسيطرة الجيش منزوعة السلاح، فيما تحشد تركيا وميلشيات حكومة السراج من أجل دخول هذه المنطقة للسيطرة على منابع النفط.

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