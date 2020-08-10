الوطنية للانتخابات: العالم ينظر بتقدير لتنظيمنا «الشيوخ» فى ظل كورونا

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العالم كله ينظر بالتقدير لتنظيمنا انتخابات الشيوخ في ظل كورونا.وأضاف "استفدنا من التجارب العالمية في تنظيم الانتخابات في ظل كورونا".تنطلق غدًا الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.