كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما تصلى من أجل لبنان

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لشئون الكنيسة الكلدانية المصرية ترأس صلاة القداس الإلهي من أجل لبنان.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بكاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمشاركة الأب جان صفير اللعازري، حيث تم إيقاد الشموع من أجل لبنان، وألقى كلمة الوعظة، الأب جان صفير اللعازري.