الأنبا باخوم يزور محافظ الإسكندرية

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، محافظ الإسكندرية محمد الشريف.ورافقه في الزيارة الأب يوحنا جورج، مدير مدرسة سان ميشيل، وراعي كاتدرائية القيامة، والأب بيشوي عبد المسيح، مسئول العلاقات العامة، وراعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر.تأتي الزيارة في إطار تهنئة سيادة المحافظ بالعيد القومي للمحافظة وبحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية وأجهزة المحافظة للتنمية.