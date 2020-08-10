حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» ترتفع إلى 160 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 160 مع تبقي 20 شخصا مفقودا حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين.وسجلت الوزارة إصابة 6000 جراء انفجار مرفأ بيروت الذي ضرب العاصمة اللبنانية الثلاثاء، حسبما أضافت الصحة.وذكر محافظ بيروت مروان عبود، لتليفزيون الجديد اللبناني، الأحد، أن بعض الأجساد التي عُثر عليها لا وجود لحمض نووي مطابق لها.