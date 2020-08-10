استقالة وزير المال اللبنانى

قدم وزير المال اللبناني غازي وزني، اليوم الإثنين، استقالته من الحكومة.يأتي ذلك بالتزامن مع بدء جلسة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في السراي الحكومي، قبل قليل.وصباح اليوم، أعلنت وزيرة العدل اللبنانية استقالتها من الحكومة جراء انفجار مرفأ بيروت.