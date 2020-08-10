كاتبة لبنانية: مصر صوتنا في المجتمع الدولي (فيديو)

طالبت الكاتبة اللبنانية أسماء وهبة، باستقالة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وتشكيل حكومة محايدة لوضع قانون انتخابي جديد، مشيرة إلى أن السلطة القائمة سواء المتمثلة في الرئاسة أو مجلس النواب أو الحكومة، هي سلطة معادية للشعب.وأضافت الكاتبة أسماء وهبة، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب فاقد للشرعية والمشروعية، لذلك استقالته ليست تهربًا من المسؤولية، ويجب أن تضغط المعارضة الشعبية بإقناع تيار المستقبل وتكتل القوات اللبنانية وباقي المستقلين للاستقالة، حتى يسقط البرلمان ويفقد مشروعيته.وتابعت الكاتبة اللبنانية:" لبنان تحت العباءة العربية، وهناك جهود كبيرة من مصر والسعودية.. ولن نقبل بتحقيق محلي في انفجار بيروت، لأن ما خفي كان أعظم"، مؤكدة أن مصر رافعه أساسية للبنان وكل العالم العربي وستكون الأساس وصوتنا في المجتمع الدولي وبين إخواننا العرب حتى الخروج من حالة العزلة.