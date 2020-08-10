«طهران منطقة حمراء».. 2132 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت سيما السادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، نقلًا عن الوزارة، اليوم الإثنين، عن تسجيل ما يصل إلى 2132 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيران.وفقًا للتقرير الإحصائي اليومي، فقد توفي 189 شخصًا آخر بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مشيرًا إلى أن 3992 شخصًا في حالة حرجة.وأشارت المسؤولة الايرانية، إن محافظات طهران ومازاندران وقم وأذربيجان الشرقية وأردبيل وأصفهان والبرز ورضوي خراسان وشمال خراسان وسمنان ومركزي ويزد وجيلان وكلستان وكرمان تعتبر مناطق `` حمراء ''.حتى الآن، تم إجراء أكثر من 2.71 مليون اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا.