وزيرة العدل اللبنانية تستقيل من الحكومة

قدمت وزير العدل اللبنانية ماري كلود، اليوم الإثنين، استقالتها من الحكومة اللبنانية، جراء انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.جاء ذلك عقب استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد.فيما أكدت وزيرة العمل لميا يمين، بعد اجتماع الحكومة في السراي، أنها لن تستقيل، وأشار وزير الصناعة عماد حبالله أن الحكومة صامدة.وأثارت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أنباء عن نية وزير الداخلية محمد فهمي تقديم استقالته اليوم، وفقا لموقع لبنان 24.