محاكمة 60 صحفيًا تركيًا في شهر واحد وعقوبات بالسجن 22 عامًا

قال عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوتكو تشكيراوزار، إنه وفقًا لتقرير يوليو لحرية الصحافة في تركيا فقد قضى الصحفيون الأتراك العيد بين أروقة المحاكم والسجون.وتابع "أوتكو": "الرقابة على التلفزيون والأخبار ما زالت مستمرة، وليس كما تصور السلطة التي تدعي منح الحرية للإعلام"، مطالبا بإصدار قوانين تحمي حقوق الصحفيين السياسيين، وفقا لما نشره موقع "سوزجو".وأردف: "أن الحكومة تعتقل الصحفيين السياسيين، وتطالب بتوقيع أقصى مدة عقوبة عليهم، حتى إنه في إحدى الدعاوى، حُكم على اثنين من الصحفييين لمدة 22 عامًا و3 أشهر"، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي وحده شهد محاكمة 60 صحفيًّا.وأعرب "أوتكو" عن غضبه واستيائه الشديد من اعتقالات الصحفيين بسبب اعتقال الصحفي الكبير، يلماز أوزديل، بعد نشره خبر سياسي.