وزيرة التخطيط: الاكتتاب في صندوق التعليم ما زال مستمرًا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم ما زال مفتوحًا لراغبى الاستثمار، ويعلن سعر الوثيقة يوميًا فى كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة، مضيفة أن حجم التغطية فى فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها، سواء الدولة أو مؤسسات أو أفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات لها عبر تطبيق "الوزيرة تجيب"، أن صندوق التعليم يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، لافتة إلى أنه تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب"؛ للتواصل مع المواطنين الخميس الماضي، وتتابع من خلاله الأسئلة المطروحة للإجابة عنها بأسرع وقت.