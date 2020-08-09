«الهجرة»: أغلب «استفسارت الشيوخ» بالخارج عن التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج صوتوا في «الشيوخ» مثل أي استحقاق دستوري، موضحة أن غرفة العمليات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابت كانت ترد على استفسارتهم بشأن عملية الانتخابات.وأضافت «نبيلة» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية «النهار»، أن أغلب الاستفسارت التي وصلت لغرفة العمليات تدول حول إمكانية التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية والإجابة في ذلك، هو نعم يمكن لأي مصر بالخارج أن يشارك في التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية.وتابعت: أنه من ضمن الاستفسارات التي أتت للغرفة هل يحق للمصريين بالخارج المتواجد حاليا على أرض الوطن أن يشارك في الانتخابات بالداخل؟، موضحة أنه يحق له المشاركة شريطة ألا يكون قام بالتسجيل في انتخابات الخارج.وواصلت أن البعض سأل عن إمكانية تقديم أوراق التصويت إلى القنصلية الخاصة بدلا من إرساله بالبريد، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للانتخابت تشترط إرساله بالبريد.