نسرين طافش تحتفل باليوم العالمى للقطط (صورة)

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، احتفلت من خلالها باليوم العالمي للقطط، الذي يوافق 8 أغسطس 2020.وظهرت طافش بإطلالة ناعمة مع عدد من القطط، معلقةً عليها: "امبارح كان اليوم العالمي لهالمخلوقات اللطيفة العجيبة البريئة اللي كلهون حب ونقاء في الحضارات القديمة كانت القطط كائنات مبجلة بتنضف الطاقات السلبية وبتحرس المكان، وأنا قطقيطي بحسون هيك، والحنية عليهم تجلي لاسم الله الرؤوف، شمسي وقمري. غوتشي وفندي".يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "نادى الرجال السرى"، وشاركت في بطولته مع عدد من نجوم الفن منهم كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار.