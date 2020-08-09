«لجنة كورونا» تكشف موعد الموجة الثانية للفيروس

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك توقعات عالمية بأن تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا «كوفيد 19» في فصل الخريف.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «ON»: «مصر مسئولياتها في رقبتنا كلنا، ويجب أن ينتبه الناس إلى أننا لم ننته من الوباء، ويجب الحذر الفترة المقبلة».وحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا، قائلا: «هذه الأرقام جرس إنذار لكل المصريين على أنهم فقدوا الحذر، وحتى الآن لم ندخل في موجة ثانية، وإن شاء الله مازلنا بعيدون عنها».وأكد أن الوباء لم ينته، لكن بشكل كبير تم السيطرة عليها، بفضل جميع الجهات.