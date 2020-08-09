نائب لبناني: انفجار بيروت يخدم مرفأ حيفا في إسرائيل

قال الدكتور بلال عبد الله عضو مجلس النواب، إن الرئيس اللبناني ميشيل عون وقف عائقًا أمام أي إنجاز إصلاحي، كما وقفت لبنان رهينة داخل الصراعات الإقليمية، وأصبحت في عزلة عن العالم العربي والدولي.وأضاف بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه بالنسبة للتحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، فإن المحققين الحاليين محليون من لبنان، ولا بد من محققين دوليين.وأشار إلى أن غياب مرفأ بيروت يخدم مرفأ حيفا في إسرائيل، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حكومة محايدة، وانتخابات نيابية مبكرة، خاصة مع الانفجار الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت.