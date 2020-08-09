بعد أول أيام انتخابات «الشيوخ».. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، قائلًا: «أحلام 100 مليون مواطن مصري ستتحقق».وأضاف «الديهي» مقدم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TeN» اليوم، أننا لا نستبق الأحداث، وعلينا أن نعطي الفرصة للناخبين أن يختاروا من يمثلهم بشفافية.وأعرب عن سعادته بأن قاعدة المشاركة في القرار السياسي سيزداد مع انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ليشكل مع مجلس النواب قوة مركزية لصنع سياسة تليق بدولة كبيرة بحجم مصر.وأوضح أن مصر في عام 2007 كانت تسير على كرسي متحرك، حيث تكلس المجتمع السياسي، وآن الآوان تغير ذلك الوضع، مضيفا: «يخطئ من يظن أن صوته لا قيمة له».