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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:46 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التعقيم الكامل لمقرات الانتخابات والحرص على صحة المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم مسؤولية الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة وموزعة على اللجان.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم، أن اللجان الانتخابية متوفر بداخلها جميع المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف: «نشدد على  مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة لضرورة ارتداء الماسكات أثناء الإدلاء بأصواتهم.. معدل الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض واضح خلال هذه الأيام، لكننا نشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الوقائية تحسبًا لأي زيادة في أعداد الإصابات مرة أخرى خلال هذه الأيام خاصة أن التجمعات فترة عيد الأضحى كان زائدة بشكل كبير، لذلك نوجه نصائح للمواطنين خلال هذه الفترة التي نسميها "فترة الترقب والحذر" للحد من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى».

وواصل: «حصيلة العيد الخاصة بانشار فيروس كورونا ستظهر بعد أسبوع من الآن، لذلك يجب توخي الحذر حتى لا يحدث مثلما حدث فترة عيد الفطر».

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