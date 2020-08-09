قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر

قالت، إن اللهفى قلوب البشروليس فى معابد من حجرقالت إنها لا تقرأالكتب المقدسةوالتفرقة بين الناسهى وحدها الخطيئة المدنسةقالت إنها لا تصلى.. لا تصوم.. لا ترمى الجمراتعلى الشيطانلكنها تسمع صوت الله فى ضميرهايناديها لإقامة العدل والحرية فى كل الأوطان..كتبت قصيدة تدعو الناس إلى فكرتهاعرفت بأمرها الجماعة الملتحية المسلحةخطفوها إلى بقعة مجهولة متأسلمةحيث اختفت هى والقصيدة ولم تعدعندما تُسفك الدماءفى أى مكان على كوكب الأرضعندما يسيل الدممثل النفط أو الأمطارتُرى هل تنفع القصائد؟وهل تجدى الأشعار؟هل يفيد حبر الأقلامفى إنهاء العنف والطمعوصنع السلام؟هل تواسى الدموعقتلى الحروب؟الحرب والشِّعر أمران لا ينسجمانهل يذهب الجنود إلى الحرب وهم يغنون؟هل بالجنة الموعودة بعد الموت يحلمون؟أو هل يطمعون فى مكافأةمن الرؤساء والملوك؟ما هذا العالمالذى تحكمه القوة؟ومن دم البشرتدور ماكينات البنوكما جدوى حبر الأقلاموالقنابل تسقطعلى الأبرياء؟تدمر الأخضر من القلوب والأحلام؟عندما يصبح العالم بحرًًا ملوثًا بالدماءكلنا نغرقلا طوق نجاةفى الأرض أو فى السماءيغازلونالتيارات الدينيةوأجندةالحضارة الغربيةيشتهونالإبداعات الثوريةيرسخونالثقافة الذكوريةعلى كل الموائديلقون القصائدوفى كل أرضلهم هويةإسلام.. مسيحيةبوذية.. يهوديةلا دينية.. كونفوشيوسيةزرادشتية.. هندوسيةمن حقًا يهتم؟وكلنامن طين..وماء..ودم!