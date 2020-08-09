رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. منى حلمى
د. منى حلمى

قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:45 م
طباعة
قالت، إن الله
فى قلوب البشر
وليس فى معابد من حجر
قالت إنها لا تقرأ
الكتب المقدسة
والتفرقة بين الناس
هى وحدها الخطيئة المدنسة
قالت إنها لا تصلى.. لا تصوم.. لا ترمى الجمرات
على الشيطان
لكنها تسمع صوت الله فى ضميرها
يناديها لإقامة العدل والحرية فى كل الأوطان..
كتبت قصيدة تدعو الناس إلى فكرتها
عرفت بأمرها الجماعة الملتحية المسلحة
خطفوها إلى بقعة مجهولة متأسلمة
حيث اختفت هى والقصيدة ولم تعد

عندما تُسفك الدماء
فى أى مكان على كوكب الأرض
عندما يسيل الدم
مثل النفط أو الأمطار
تُرى هل تنفع القصائد؟
وهل تجدى الأشعار؟
هل يفيد حبر الأقلام
فى إنهاء العنف والطمع
وصنع السلام؟
هل تواسى الدموع
قتلى الحروب؟
الحرب والشِّعر أمران لا ينسجمان
هل يذهب الجنود إلى الحرب وهم يغنون؟
هل بالجنة الموعودة بعد الموت يحلمون؟
أو هل يطمعون فى مكافأة
من الرؤساء والملوك؟
ما هذا العالم
الذى تحكمه القوة؟
ومن دم البشر
تدور ماكينات البنوك
ما جدوى حبر الأقلام
والقنابل تسقط
على الأبرياء؟
تدمر الأخضر من القلوب والأحلام؟
عندما يصبح العالم بحرًًا ملوثًا بالدماء
كلنا نغرق
لا طوق نجاة
فى الأرض أو فى السماء

يغازلون
التيارات الدينية
وأجندة
الحضارة الغربية
يشتهون
الإبداعات الثورية
يرسخون
الثقافة الذكورية
على كل الموائد
يلقون القصائد
وفى كل أرض
لهم هوية

إسلام.. مسيحية
بوذية.. يهودية
لا دينية.. كونفوشيوسية
زرادشتية.. هندوسية
من حقًا يهتم؟
وكلنا
من طين..
وماء..
ودم!

موضوعات متعلقة

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

3 مستشفيات بقنا تسجل صفر إصابات بكورونا

منوعات

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

«الأمريكي للسيطرة على الأمراض» يحذر من الكمامات ذات الصمام

إجلاء أكثر من 11 ألف شخص بسبب الأمطار في الهند

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة

جاليرى لمسات ينظم معرض «جيل 2020» للخريجين

«بعد توقفها بسبب كورونا».. عودة اجتماعات نقابة التشكيليين