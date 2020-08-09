قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:45 م
قالت، إن الله
فى قلوب البشر
وليس فى معابد من حجر
قالت إنها لا تقرأ
الكتب المقدسة
والتفرقة بين الناس
هى وحدها الخطيئة المدنسة
قالت إنها لا تصلى.. لا تصوم.. لا ترمى الجمرات
على الشيطان
لكنها تسمع صوت الله فى ضميرها
يناديها لإقامة العدل والحرية فى كل الأوطان..
كتبت قصيدة تدعو الناس إلى فكرتها
عرفت بأمرها الجماعة الملتحية المسلحة
خطفوها إلى بقعة مجهولة متأسلمة
حيث اختفت هى والقصيدة ولم تعد
عندما تُسفك الدماء
فى أى مكان على كوكب الأرض
عندما يسيل الدم
مثل النفط أو الأمطار
تُرى هل تنفع القصائد؟
وهل تجدى الأشعار؟
هل يفيد حبر الأقلام
فى إنهاء العنف والطمع
وصنع السلام؟
هل تواسى الدموع
قتلى الحروب؟
الحرب والشِّعر أمران لا ينسجمان
هل يذهب الجنود إلى الحرب وهم يغنون؟
هل بالجنة الموعودة بعد الموت يحلمون؟
أو هل يطمعون فى مكافأة
من الرؤساء والملوك؟
ما هذا العالم
الذى تحكمه القوة؟
ومن دم البشر
تدور ماكينات البنوك
ما جدوى حبر الأقلام
والقنابل تسقط
على الأبرياء؟
تدمر الأخضر من القلوب والأحلام؟
عندما يصبح العالم بحرًًا ملوثًا بالدماء
كلنا نغرق
لا طوق نجاة
فى الأرض أو فى السماء
يغازلون
التيارات الدينية
وأجندة
الحضارة الغربية
يشتهون
الإبداعات الثورية
يرسخون
الثقافة الذكورية
على كل الموائد
يلقون القصائد
وفى كل أرض
لهم هوية
إسلام.. مسيحية
بوذية.. يهودية
لا دينية.. كونفوشيوسية
زرادشتية.. هندوسية
من حقًا يهتم؟
وكلنا
من طين..
وماء..
ودم!
فى قلوب البشر
وليس فى معابد من حجر
قالت إنها لا تقرأ
الكتب المقدسة
والتفرقة بين الناس
هى وحدها الخطيئة المدنسة
قالت إنها لا تصلى.. لا تصوم.. لا ترمى الجمرات
على الشيطان
لكنها تسمع صوت الله فى ضميرها
يناديها لإقامة العدل والحرية فى كل الأوطان..
كتبت قصيدة تدعو الناس إلى فكرتها
عرفت بأمرها الجماعة الملتحية المسلحة
خطفوها إلى بقعة مجهولة متأسلمة
حيث اختفت هى والقصيدة ولم تعد
عندما تُسفك الدماء
فى أى مكان على كوكب الأرض
عندما يسيل الدم
مثل النفط أو الأمطار
تُرى هل تنفع القصائد؟
وهل تجدى الأشعار؟
هل يفيد حبر الأقلام
فى إنهاء العنف والطمع
وصنع السلام؟
هل تواسى الدموع
قتلى الحروب؟
الحرب والشِّعر أمران لا ينسجمان
هل يذهب الجنود إلى الحرب وهم يغنون؟
هل بالجنة الموعودة بعد الموت يحلمون؟
أو هل يطمعون فى مكافأة
من الرؤساء والملوك؟
ما هذا العالم
الذى تحكمه القوة؟
ومن دم البشر
تدور ماكينات البنوك
ما جدوى حبر الأقلام
والقنابل تسقط
على الأبرياء؟
تدمر الأخضر من القلوب والأحلام؟
عندما يصبح العالم بحرًًا ملوثًا بالدماء
كلنا نغرق
لا طوق نجاة
فى الأرض أو فى السماء
يغازلون
التيارات الدينية
وأجندة
الحضارة الغربية
يشتهون
الإبداعات الثورية
يرسخون
الثقافة الذكورية
على كل الموائد
يلقون القصائد
وفى كل أرض
لهم هوية
إسلام.. مسيحية
بوذية.. يهودية
لا دينية.. كونفوشيوسية
زرادشتية.. هندوسية
من حقًا يهتم؟
وكلنا
من طين..
وماء..
ودم!