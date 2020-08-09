السنيورة: حكومة لبنان انتهت وتعيش على التنفس الصناعي

وجه فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، الشكر للدولة والشعب المصري على تعاطفه مع لبنان.وأضاف «السنيورة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، أن الحكومة اللبنانية الحالية قد انتهت وتعيش على التنفس الصناعي، معقبًا: «على حسان دياب إكرامًا لكل الضحايا والجرحى أن يستقيل».وأكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن مطالب اللبنانيين بانتداب فرنسا من مظاهر ثورة الغضب ولا تمثل لبنان.وأشار إلى أن التدخلات والحروب الإسرائيلية هي سبب تدهور الحال في لبنان.وتابع: «أغراض الوصول إلى السلطة أدى إلى الاختلال».