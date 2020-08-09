تأجيل طعون طلاب الإعدادية المقيمين بالخارج لـ16 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، تأجيل الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك واعتبار الطلاب ناجحين ومنحهم شهادات النجاح شاملة الدرجات التي حصلوا عليها في المواد وفقا للمشاريع البحثية التي قدمت، لجلسة 16 أغسطس الجارى.حملت الدعوى رقم 47404 واختصمت وزير التربية والتعليم، وطالبت بمنح شهادات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية شاملة الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد وفقا للمشاريع البحثية التى قدمت.