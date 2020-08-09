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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تفتتح فندق «رويال جويل الرمل» بعد تطويره

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:06 م
فندق رويال جويل الرمل
فندق رويال جويل الرمل
الدستور
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افتتحت القوات المسلحة فندق رويال جويل الرمل بالإسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته.

ويعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية، فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة، وتزامنًا مع احتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عاما على ثورة 23 يوليو 1952.

وروعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشآت الترفيهية والخدمية وفقًا لأعلى مستويات الإنشاء والتجهيز ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة.

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