لحظة تدمير كنيسة في انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

عرضت فضائية MTV اللبنانية فيديو لانهيار كنيسة قريبة من موقع انفجار مرفأ بيروت.وظهر في الفيديو إقامة إحدى الصلوات داخل الكنيسة بحضور بعض الأشخاص وفور تحرك القس من مكانة بثوان قليلة فوجئ بانهيار جانب الكنيسة ودخول سيارة مندفعة بقوة من شدة الانفجار وحطمت الكنيسة بشكل كامل.وكان انفجار بيروت قد وقع يوم 4 أغسطس، وتسبب في انهيار المباني القديمة المحيطة بالمرفأ بسبب قوة الانفجار الذي تسبب في وفاة أكثر من 150 شخص وإصابة أكثر من 5000.