أحمد صلاح حسني يكشف طريقته في مواجهة الانتقادات (فيديو)

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يحب الصراحة ويقدرها، خاصة إذا كانت تعليقات صريحة على عمله.وأضاف أحمد صلاح حسني خلال حلقة اليوم من برنامج «راجل و2 ستات» المذاع على فضائية «ON»: «لو قلت لي نقد على شغلي، هأبقى محظوظ جدا، لأنه بيساعدني على تحسين عملي».وروى «صلاح» موقفا مع أحد المنتقدين له، قائلا: «شاب بيحلل المسلسلات، عامل لنفسه برنامج اتكلم على مسلسل الفتوة نقدني نقد كبير جدا، ركزت معاه، وكأنه دكتور في النقد واستفدت جدا من انتقاداته، ومكنش بيقول أي كلام وخلاص».واردف: «حبيته جدا، لأنه واحد من الناس اللي بيتفرجوا، ومهتم بالتفاصيل، بعت له على الانبوكس، وقلت له أشكرك على نقدك، استفدت من حاجات كثير قلتها».