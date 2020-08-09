أكلات صيامي.. البامية الخضراء للشيف بسنت عزت

يبدع الأقباط، في الأكلات التي يقدمونها لبعضهم بعضًا، في العزمات الأُسرية والعائلية، طوال فترة صوم السيدة العذراء، والبالغ مدته 14 يومًا مُتصلة، حيث لاتخرج تلك الأكلات عن نطاق الأكلات الصيامي.الشيف بسنت عزت، الخادمة بإيبارشية حلوان والمعصرة، قالت لـ "الدستور" إن البعض يظن الأقباط لا يتناولون في صوم السيدة العذراء إلا الشلولو فقط، إلا أن هذه معلومة غير دقيقة، فهناك أكلات أخرى مثل البامية الخضراء.وعن مكونات البامية الخضراء قالت الشيف بسنت، إنها تتكون من 5 أكواب ماء، ونصف كيلو بامية خضراء، و10 فصوص ثوم، ونصف ملعقه فلفل اسود، و4 ملاعق كزبره، وملعقتين ونصف ملح، وربع ملعقه شطه، وزيت للتحمير.وعن طريقة العمل قالت إن الأمر يبدأ بوضع الماء في إناء الطهي ووضعه على النار إلى أن يصل لمرحلة الغليان، ثم إضافة ملعقة ملح، ثم نتجه لتخريط البامية الخضراء ووضعها في الماء المغلي وتركها حتى النضج "التسوية"، ثم يتم وضع الثوم والفلفل الأسود والكزبرة والملح والشطة في الكبه لفرمها، واخيرا يتم وضع الزيت ليسخن ونضع خليط الثوم إلى أن يصل لونهم للدرجة الذهبية، ثم إضافتهم للباميه وتقلب جيدًا ثم تقدم.