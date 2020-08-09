مسئول بريطاني يحذر من تداعيات الموجة الثانية لكورونا

حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية السابق ديفيد كينج، من أن المملكة المتحدة "تتجه مرة أخرى إلى الإغلاق" في غضون أسابيع، ما لم يتم فرز الاختبار والتتبع.ووفقًا لصحيفة ذا ميرور، أكد كينج أنه إذا ما لم يتصرف رئيس الوزراء بوريس جونسون الآن مع برنامج ضد الموجة الثانية لانتشار كورونا، فإن المملكة المتحدة ستتجه نحو إغلاق مرة أخرى.قال كينج:"نحن بحاجة إلى نظام اختبار وتتبع مناسبين بحلول سبتمبر المقبل، وإلا فإن افتتاح المدرسة بالكامل سيعيدنا إلى الوراء".فيما حذر من أن بريطانيا ليس لديها أي مكان قريب من مستويات الأمان المطلوبة لإعادة فتح المدارس في سبتمبر وأن جونسون يجب أن "يصحح الأمر" في أغسطس، أو أننا سوف نتجه إلى موجة ثانية لأن المسار الحالي والتتبع "كارثي".