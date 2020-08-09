رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول بريطاني يحذر من تداعيات الموجة الثانية لكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:08 م
ديفيد كينج
ديفيد كينج
منار أحمد
طباعة
حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية السابق ديفيد كينج، من أن المملكة المتحدة "تتجه مرة أخرى إلى الإغلاق" في غضون أسابيع، ما لم يتم فرز الاختبار والتتبع.

ووفقًا لصحيفة ذا ميرور، أكد كينج أنه إذا ما لم يتصرف رئيس الوزراء بوريس جونسون الآن مع برنامج ضد الموجة الثانية لانتشار كورونا، فإن المملكة المتحدة ستتجه نحو إغلاق مرة أخرى.

قال كينج:"نحن بحاجة إلى نظام اختبار وتتبع مناسبين بحلول سبتمبر المقبل، وإلا فإن افتتاح المدرسة بالكامل سيعيدنا إلى الوراء".

فيما حذر من أن بريطانيا ليس لديها أي مكان قريب من مستويات الأمان المطلوبة لإعادة فتح المدارس في سبتمبر وأن جونسون يجب أن "يصحح الأمر" في أغسطس، أو أننا سوف نتجه إلى موجة ثانية لأن المسار الحالي والتتبع "كارثي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «لا للتحرش والتنمر» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«إمبراطورية الدم».. كتاب يكشف دور تركيا فى تخريب العالم العربى

الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

«الطيور المهاجرة» ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء