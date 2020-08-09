محاكمة المتهمين فى «فض اعتصام النهضة».. 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.